Министр иностранных дел России потроллил Лукашенко

Министр иностранных дел России потроллил Лукашенко39
- 18.09.2020, 9:10
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Лавров напомнил диктатору, что тот «засиделся».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров потроллил Лукашенко, напомнив, что тот «засиделся» и Путин тоже разделяет это мнение.
«Сам Лукашенко сказал, что, возможно, он «засиделся». Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой», — заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.