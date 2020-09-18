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Министр иностранных дел России потроллил Лукашенко

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  • 18.09.2020, 9:10
  • 17,800
Министр иностранных дел России потроллил Лукашенко
Сергей Лавров
Фото: ТАСС

Лавров напомнил диктатору, что тот «засиделся».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потроллил Лукашенко, напомнив, что тот «засиделся» и Путин тоже разделяет это мнение.

«Сам Лукашенко сказал, что, возможно, он «засиделся». Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой», — заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.

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