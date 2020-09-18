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Чехия вышла на второе место в Европе по числу новых заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек

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  • 18.09.2020, 17:05
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Чехия вышла на второе место в Европе по числу новых заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек

10 сентября в стране были введены дополнительные ограничения.

В Чехии зафиксирован суточный рекорд по количеству новых случаев Covid-19 - 3130 заболевших. По данным минздрава, таких показателей в стране не было даже в марте, когда пандемия в Европе только начиналась, сообщает сайт Charter97.org. Заболеваемость в Чехии устойчиво растет несколько последних дней.

По данным чешских СМИ, Чехия вышла на второе место в Европе после Испании по числу новых заболевших на 100 тысяч человек. На данный момент в Чехии насчитывается уже 44,1 тысячи инфицированных с начала эпидемии. При этом показатель смертности - один из самых благоприятных в Европе: 489 человек умерли. С 1 сентября по всей стране снова действует правило обязательного ношения масок в общественных местах и в транспорте, 10 сентября были введены дополнительные ограничения в кафе, ресторанах и развлекательных учреждениях.

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