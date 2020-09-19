Глава офиса президента Украины: Лукашенко - это не белорусский народ 19.09.2020, 12:44

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Фото: tut.by

Украина поддержала позицию Евросоюза о непризнании законности режима в Беларуси.

Украина присоединилась к позиции Евросоюза о непризнании официальных результатов президентских выборов в Беларуси.

«Лукашенко - это не белорусский народ. Поэтому мы всегда должны помнить о том, что есть белорусский народ, с которым Украину связывают дружеские отношения», — заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

В интересах Украины, как и любого другого соседа - чтобы Беларусь была независимым государством, где уважают права человека, отметил Андрей Ермак.

«Министерство иностранных дел Украины четко реагирует на заявления белорусских политиков — например, как в случае обыска машины нашего посла на границе, что недопустимо. Какие бы ни были действия белорусской власти, немедленно идет ответ со стороны украинской власти», - подчеркнул руководитель президентского офиса.

Он подтвердил, что во время принятия решения о жестких шагах официальный Киев находится в координации с европейскими партнерами, потому что Украина имеет четкий проевропейский вектор. Позицию Киева в отношении Беларуси Андрей Ермак считает принципиальной и направленной прежде всего на защиту украинских интересов.

«Сегодня любые действия, которые могут трактовать как вмешательство во внутренние дела Беларуси, рискуют быть использованы не только против Украины, но и против самого белорусского народа. Поэтому власть должна быть мудрой и сильной. Мы с нашими партнерами вместе стоим на этой позиции», - подытожил Андрей Ермак.

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