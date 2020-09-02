Александр Квасьневский — Лукашенко: Саша, ты у финишной черты 28 2.09.2020, 10:11

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Александр Квасьневский

Экс-президент Польши считает, что у белорусского диктатора раздвоение личности.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что Европа должна поддержать и суверенитет Беларуси, и стремление белорусов к демократии. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Очень важная роль молодого поколения. Лукашенко находится у власти 26 лет. А это означает, что молодые избиратели родились во времена правления Лукашенко, они живут во времена правления Лукашенко и категорически не согласны умереть при Лукашенко", — констатирует Квасьневский.

Еще одним фактором он называет то, что после небыстрого, но постоянного роста экономики ситуация в прошлом году осложнилась. К этому добавилось то, что многие белорусы за последние годы посещали Польшу, Литву, Западную Европу и видели, что можно жить и не в авторитарной стране.

"Я удивлен только масштабами этого процесса. Я ждал протестов меньших масштабов", — добавляет польский политик.

По его мнению, Лукашенко в последние дни потерял полноту власти. Как пример он упоминает известное видео белорусского правителя с автоматом, а рядом с ним идет его 15-летний сын. "Это показывает, что он не такой сильный, как мы считали, или, в первую очередь, как он сам считал", — утверждает польский политик.

Журналист упомянул недавние слова главы дипломатии ЕС Жозефа Барреля, что ЕС не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.

На это Квасьневский ответил: "Если альтернативой будет суверенная Беларусь с Лукашенко или отсутствие суверенитета Беларуси в связи с концом Лукашенко, наш выбор должен быть ясным — суверенная Беларусь. Но главный вопрос — желание и воля белорусского народа. На протяжении долгого времени белорусский народ не был слишком активен на арене борьбы за демократию, но все, что мы видели в прошлом месяце, в последние недели, показывает, что белорусы хотят одного — они хотят честных и свободных выборов. И Европа должна полностью поддержать эту идею, потому что это одна из главных, фундаментальных ценностей европейского сообщества".

По его мнению, Европа должна поддерживать и суверенитет Беларуси, и желание белорусов иметь больше демократии — в частности, честные и свободные выборы.

О самом Лукашенко бывший польский президент говорит как о противоречивой личности.

"У нас были частные беседы, и я понял, что у Лукашенко раздвоение личности", — рассказал бывший президент Польши.

"Если бы у меня была возможность честно и открыто с ним поговорить, я бы сказал ему: "Саша, смотри, 26 лет - это большой срок. И ты упустил первую возможность. Если бы ты ушел пять лет назад, люди бы запомнили тебя хорошим президентом, человеком, который изменил их жизнь, повысил уровень жизни. Сегодня ты должен понимать, что ты - у финишной черты. И ты должен решить, как закончить этот долгий период и будет ли твое наследие хорошим или плохим", — cказал Александр Квасьневский.

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