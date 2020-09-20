Разработчик «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным 15 20.09.2020, 9:19

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Вил Мирзаянов

Фото: bbc.com

Ученый-химик предположил, что политику потребуется на восстановление около года.

Один из разработчиков боевого яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, пострадавшим от отравления этим веществом.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился", - заявил ученый-химик в эфире телеканалу "Дождь" вечером в субботу 19 сентября.

Мирзаянов, проживающий в США с 1995 года, отметил, что всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. В беседе с "Дождем" ученый сообщил, что в 1993 году он встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком", и симптомы у этого человека были похожи на те, которые описал Навальный в своем посте в Instagram 19 сентября.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказа Мирзаянов, отметив, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.

Последствия отравления

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

Ранее Навальный рассказал в Instagram о своем восстановлении после отравления. По его словам, врачи берлинской клиники "Шарите" сделали из него "технически живого человека", в то же время он с трудом может налить себе воды или написать какие-то слова на доске по просьбе врача.

Отравление "Новичком"

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

"Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.

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