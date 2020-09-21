Как прошел Марш справедливости в Жодино 1 21.09.2020, 19:54

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фото: ex-press.by

По городу с яркими плакатами и национальными флагами прошло несколько сотен горожан.

«Вчера мы прошли по городу Маршем справедливости. В конце два или три человека «хапнули», когда они остались одни. Я лично не знаю, кто они, и друзья мои не знают», — рассказал ex-press.by его участник.

Вчера, 20 сентября, у магазина «GREEN» в Жодино собрались сотни горожан — они пришли из разных районов города ради Марша справедливости.

фото: ex-press.by

фото: ex-press.by

фото: ex-press.by

фото: ex-press.by

фото: ex-press.by

На этот раз колонна жодинцев шла почти без остановки: парни решили сделать путь более интенсивным, не разрывать колонну. Когда на светофорах загорался красный свет, они регулировали движение, показывая водителям, что колонне надо пройти.

На протяжении всего пути колонну снимали на видео сотрудники милиции в штатском. У городского почтамта, когда они стали снимать людей открыто, их окружили и попытались объяснить, что такие съемки заканчиваются штрафами и наказаниями для горожан.

фото: ex-press.by

Выйдя на небольшую и пустую в это время дня улицу Деревянко, колонна двинулась к главному пункту Марша справедливости — мемориалу у стадиона «Торпедо». После смерти молодечненца и футбольного фаната Никиты Кривцова, которого жодинцы считают своим, его память приходят почтить в это место. Колонну пыталась разбить машина ГАИ, но люди свернули к стадиону.

фото: ex-press.by

фото: ex-press.by

Люди плакали, возлагая цветы. Здесь прозвучал траурный салют.

Большой флаг и салют в память о Никите Кривцове.

Марш справедливости закончился после того, как люди обошли Восьмой микрорайон.

фото: ex-press.by

Люди разошлись почти через два часа после начала шествия, увидев, что недалеко от них припаркован автобус с людьми в форме и в масках.

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