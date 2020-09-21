Нефть резко дешевеет 21.09.2020, 19:45

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«Черное золото» дешевеет из-за восстановления добычи в Ливии.

Цены на нефть падают на 5-6% на фоне опасений по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, которое может создать избыточное предложение. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 19:00 по Минску составляла $41,02 за баррель, что на $2,13 ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена октябрьских фьючерсов на марку WTI к этому времени снизилась на $2,4 — до $38,71 за баррель.

Ранее ливийская нефтяная компания National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар объявил о снятии блокады нефтяных месторождений и портов, которая длилась 8 месяцев.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала с 1,3 млн до 100 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что теперь добыча в стране будет расти на 220 тысяч баррелей в сутки начиная с четверга.

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