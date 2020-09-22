«Баста!»: План действий на 22 сентября 1 22.09.2020, 7:53

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Фото: AFP

Белорусы освобождают страну от власти Саши-таракана.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 22 сентября:

— Доброе утро, друзья! 22 сентября 1943 года белорусские партизаны ликвидировали главу фашистской администрации в Беларуси Кубе. Сегодня белорусские партизаны освобождают страну от фашистской оккупационной власти Саши-таракана.

Поддерживаем студентов, которые ежедневно проводят акции протеста в своих вузах. Поддерживаем героев-рабочих, которые бастуют или страивают акты саботажа на госпредприятиях. Выходим из организаций, созданных оккупантами - из БРСМ, официальных профсоюзов. Не покупаем продукты у бизнесменов, которые поддерживают оккупантов.

Больше солидарности. Узнали о том, что в каком-то вузе, на предприятии возникли проблемы у наших сторонников - приезжайте поддержите. Узнали о судах над вашими товарищами - приезжайте, поддержите. Показываем свою силу каждый день!

Продолжаем партизанский протест по всем городам и районам. Устроить акцию очень легко. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

И пусть земля горит под ногами оккупантов!

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