Упрямство духа 22.09.2020, 9:24

1,694

Фото: AFP

Белорусы меняют мир здесь и сейчас.

«Упрямство духа» – так можно охарактеризовать нынешнее состояние белорусов, написал сайту Charter97.org читатель.

Дух упрям, вопреки страданиям, которые может испытывать тело, вопреки разладу, который может испытывать душа.

Но мы понимаем, что только упорством, здесь и сейчас, мы может изменить мир вокруг себя, а потом

уже будем оглядываться на все пережитое и делать «закрытие» и думать, как хватило сил выстоять, вынести все то, с чем мы столкнулись.

И если было время, когда свобода казалась нам прекрасным сном, то наступит время, когда все пережитое будем вспоминать , как кошмарный сон.

А главным достижением станет то несравненное чувство, что теперь уже можно не бояться ничего на свете — кроме Бога.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».