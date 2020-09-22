МИД Беларуси покинули еще два сотрудника 1 22.09.2020, 12:46

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Работы лишатся дипломаты, которые на сегодня работают в Латвии, Польше, Бельгии.

Сайт nn.by узнал фамилии двух человек, покинувших МИД. Речь о работниках центрального аппарата ведомства — Павле Короткевиче и Андрее Трусове.

Короткевич был вторым секретарем департамента внешнеэкономической деятельности. В беседе с корреспондентом Короткевич подтвердил, что с 18 сентября не является сотрудником МИДа, но подробности увольнения решил не озвучивать.

Также работы лишился Андрей Трусов — второй секретарь Главного управления Азии и Африки. Трусов был единственным сотрудником МИДа, который владел индонезийским языком.

И Короткевич, и Трусов — выпускники российского МГИМО, где обучались по квоте от белорусского МИДа. Еще раньше был уволен Андрей Мисюра, третий секретарь посольства Беларуси в Индии.

По сведениям cайта, работы лишатся дипломаты, которые на сегодня работают в Латвии, Польше, Бельгии. Многих вызывают до 28 сентября в распоряжение МИДа.

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