Более 500 фур скопилось на границе 2 22.09.2020, 13:42

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Иллюстрационное фото: tut.by

На переходах с Литвой и Польшей вновь наблюдается пробка.

На границе с Литвой и Польшей вновь наблюдается скопление большегрузных автомобилей, пишет naviny.by.

На литовской направлении выезда ожидает более 340 фур:

• «Бенякони» — более 160;

• «Привалка» — более 140;

• «Каменный Лог» — более 40.

Под две сотни грузовиков стоит в очереди на белорусско-польской границе:

• «Брузги» — более 140;

• «Берестовица» — более 30;

• «Козловичи» — более 20.

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