Более 500 фур скопилось на границе

Более 500 фур скопилось на границе2
- 22.09.2020, 13:42
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На переходах с Литвой и Польшей вновь наблюдается пробка.
На границе с Литвой и Польшей вновь наблюдается скопление большегрузных автомобилей, пишет naviny.by.
На литовской направлении выезда ожидает более 340 фур:
• «Бенякони» — более 160;
• «Привалка» — более 140;
• «Каменный Лог» — более 40.
Под две сотни грузовиков стоит в очереди на белорусско-польской границе:
• «Брузги» — более 140;
• «Берестовица» — более 30;
• «Козловичи» — более 20.