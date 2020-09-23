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Представитель Уручья: Нужно собрать все силы в кулак и усилить натиск

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  • 23.09.2020, 9:03
  • 6,241
Представитель Уручья: Нужно собрать все силы в кулак и усилить натиск

Пора показать, что нас действительно 97%.

Нам не то, что расслабляться нельзя, нам нужно собрать все силы в кулак и усилить натиск. Сделать это в ближайшие недели, до наступления холодов.

Представители минских микрорайонов присоединяются к инициативе Генеральное наступление, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Эйфория ежедневных успешных акций не должна отвлекать нас от главной цели, - пишет Сергей, представитель группы Сопротивления в микрорайоне Уручье в Минске. - Таракан все еще цепляется за власть, наши товарищи и друзья все еще за решеткой.

Нам не то, что расслабляться нельзя, нам нужно собрать все силы в кулак и усилить натиск. Сделать это в ближайшие недели, до наступления холодов. Нам нужно звать всех на улицы, не теряя не минуты.

Поддерживаем инициативу наших соратников из минских микрорайонов, о которой узнали вчера. Генеральное наступление и всеобщая мобилизация на воскресный марш. Если нас 97% - нужно это показать».

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