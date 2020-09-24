Белорусская диаспора провела акцию протеста в финансовом центре Лондона 3 24.09.2020, 15:29

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Фотофакт.

Белорусская диаспора в Великобритании провела акцию протеста в финансовом центре Лондона, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Активисты выступают против размещения облигаций правительства Беларуси через Ситигруп, которые обеспечивают финансовую поддержку кровавого режима Лукашенко.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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