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Белорусская диаспора провела акцию протеста в финансовом центре Лондона

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  • 24.09.2020, 15:29
  • 2,709
Белорусская диаспора провела акцию протеста в финансовом центре Лондона

Фотофакт.

Белорусская диаспора в Великобритании провела акцию протеста в финансовом центре Лондона, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Активисты выступают против размещения облигаций правительства Беларуси через Ситигруп, которые обеспечивают финансовую поддержку кровавого режима Лукашенко.

Напомним, что вчера в Беларуси прошли массовые протесты против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

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