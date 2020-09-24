Михаил Горбачев: Молодцы белорусы 5 24.09.2020, 19:20

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Фото: АР/ТАСС

Первый президент СССР поддержал протестующих белорусов.

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил изданию «Подъём», что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и отметил, что людям «еще надо потрудиться».

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времён, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, – это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это ещё надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней».

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