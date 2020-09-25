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Видео о том, как ИИ срывает маски с силовиков, посмотрело более полумиллиона человек

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  • 25.09.2020, 7:40
  • 15,960
Видео о том, как ИИ срывает маски с силовиков, посмотрело более полумиллиона человек

Обращение IT-специалиста к лукашенковским карателям набирает популярность на Youtube.

Белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов показал видео, как искусственный интеллект (ИИ) устанавливает силовиков на фотографиях и «срывает с них маски».

Он продемонстрировал инструмент, позволяющий по глазам найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Этим видео Андрей призывает силовиков отказаться от приказов разгонять протестующих.

Видео было опубликовано вчера на его Youtube-канале. На утро 25 сентября видео собрало более 515 тысяч просмотров.

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