Белорусская таможня из-за сбоя принимала только бумажные декларации

Белорусская таможня из-за сбоя принимала только бумажные декларации4
- 25.09.2020, 8:26
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Атака кибер-партизан?
Белорусская таможня из-за сбоя более суток принимала только бумажные декларации
Сбой в информационной системе таможни устранили. Декларации можно подавать в электронном виде, сообщили tut.by в ГТК.
«Информационные системы таможенных органов, в работе которых произошли сбои 23 сентября, восстановлены в полном объеме. Процессы электронного приема и обработки таможенных документов функционируют в прежнем режиме, и субъекты хозяйствования могут подавать в таможенный орган документы в электронном виде», — сказано в сообщении.
Напомним, о сбое в работе системы стало известно вечером 23 сентября. Декларации принимали только на бумаге.
Накануне белорусские кибер-партизаны заявили о тотальном наступлении на режим Лукашенко.