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Белорусская таможня из-за сбоя принимала только бумажные декларации

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  • 25.09.2020, 8:26
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Белорусская таможня из-за сбоя принимала только бумажные декларации

Атака кибер-партизан?

Белорусская таможня из-за сбоя более суток принимала только бумажные декларации

Сбой в информационной системе таможни устранили. Декларации можно подавать в электронном виде, сообщили tut.by в ГТК.

«Информационные системы таможенных органов, в работе которых произошли сбои 23 сентября, восстановлены в полном объеме. Процессы электронного приема и обработки таможенных документов функционируют в прежнем режиме, и субъекты хозяйствования могут подавать в таможенный орган документы в электронном виде», — сказано в сообщении.

Напомним, о сбое в работе системы стало известно вечером 23 сентября. Декларации принимали только на бумаге.

Накануне белорусские кибер-партизаны заявили о тотальном наступлении на режим Лукашенко.

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