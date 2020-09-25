Белорусского чиновника, который поддержал протесты, уволили с должности в Ялте 20 25.09.2020, 11:41

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Причиной стали политические взгляды Михаила Загорцева.

Белорус Михаил Загорцев уволен с должности заместителя главы горадминистрации Ялты. Как пишет агентство «Крыминформ», причиной стало то, что он поддержал протесты в Беларуси.

«Да, правда (уволен). Его высказывания несовместимы с пребыванием на этой должности», — заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Загорцев был председателем Смолевичского райисполкома. После жестокого разгона мирных протестов он записал видео, в котором поддержал протестующих и осудил насилие со стороны силовиков. Чиновник сообщил, что его дети с первого дня участвуют в акциях протеста.

Также он высказал мнение, что в разгоне протестов могли участвовать силовики из России.

На посту заместителя мэра Ялты в аннексированном Крыму он пробыл считанные дни.

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