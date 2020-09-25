закрыть
25 сентября 2020, пятница, 12:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусского чиновника, который поддержал протесты, уволили с должности в Ялте

20
  • 25.09.2020, 11:41
  • 4,984
Белорусского чиновника, который поддержал протесты, уволили с должности в Ялте

Причиной стали политические взгляды Михаила Загорцева.

Белорус Михаил Загорцев уволен с должности заместителя главы горадминистрации Ялты. Как пишет агентство «Крыминформ», причиной стало то, что он поддержал протесты в Беларуси.

«Да, правда (уволен). Его высказывания несовместимы с пребыванием на этой должности», — заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Загорцев был председателем Смолевичского райисполкома. После жестокого разгона мирных протестов он записал видео, в котором поддержал протестующих и осудил насилие со стороны силовиков. Чиновник сообщил, что его дети с первого дня участвуют в акциях протеста.

Также он высказал мнение, что в разгоне протестов могли участвовать силовики из России.

На посту заместителя мэра Ялты в аннексированном Крыму он пробыл считанные дни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич