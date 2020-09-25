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Лева из «Би-2»: Лукашенко должен уйти

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  • 25.09.2020, 12:06
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Лева из «Би-2»: Лукашенко должен уйти

Известный музыкант прокомментировал ситуацию в Беларуси.

Лева из «Би-2» высказался о ситуации в Беларуси и пояснил, почему группа перенесла минский концерт на год. Об этом он рассказал в интервью изданию «Труд».

Артист сказал, что все, что сейчас происходит в Беларуси, для него - личная трагедия. «Думаю, Лукашенко должен уйти. Я никогда не был его поклонником, но тут уже ситуация из ряда вон вообще. Надеюсь, вскоре она разрешится. Просто пришло время, назад пути нет. Выборы были беспрецедентно сфальсифицированы. Неслучайно люди услышали и поддержали нас, а мы — их…».

Он также объяснил формулировку «из соображений безопасности», которой мотивировали перенос минского концерта группы на стадионе «Динамо». Мероприятие, напомним, сначала перенесли из-за коронавируса с июня на сентябрь, а после снова на июнь, но уже 2021 года.

«Мы перенесли концерт из соображений безопасности, но сейчас угроза исходит уже больше не от коронавируса, а от власти: сегодня в Беларуси любые массовые собрания могут вызвать ее непредсказуемую и неадекватную реакцию. И от самой публики поступали просьбы о переносе до лучших времен», - заявил артист.

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