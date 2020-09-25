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Герман Греф: Ситуация на финансовом рынке Беларуси стрессовая

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  • 25.09.2020, 13:59
  • 9,200
Герман Греф: Ситуация на финансовом рынке Беларуси стрессовая
Герман Греф
Фото: ТАСС

Глава Сбербанка РФ назвал основные проблемы.

Глава российского Сбербанка Герман Греф прокомментировал «Коммерсанту» положение дел на финансовом рынке Беларуси.

«Конечно, ситуация стрессовая - удешевление местной валюты, повышение ставок Нацбанком Беларуси. Есть проблемы ликвидности в местной валюте», - отметил он и напомнил, что недавно говорил об отсутствии ликвидности из-за прекращения операций рефинансирования со стороны местного регулятора.

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