Герман Греф: Ситуация на финансовом рынке Беларуси стрессовая

Герман Греф: Ситуация на финансовом рынке Беларуси стрессовая3
- 25.09.2020, 13:59
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Глава Сбербанка РФ назвал основные проблемы.
Глава российского Сбербанка Герман Греф прокомментировал «Коммерсанту» положение дел на финансовом рынке Беларуси.
«Конечно, ситуация стрессовая - удешевление местной валюты, повышение ставок Нацбанком Беларуси. Есть проблемы ликвидности в местной валюте», - отметил он и напомнил, что недавно говорил об отсутствии ликвидности из-за прекращения операций рефинансирования со стороны местного регулятора.