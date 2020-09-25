Белорусские правозащитники признали Степана Латыпова политзаключенным 2 25.09.2020, 16:57

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Мужчина был задержан на площади Перемен.

Белорусские правозащитники признали задержанного по делу «о массовых беспорядках» жителя площади Перемен Степана Лапытова политическим заключенным.

Об этом они написали в общем заявлении.

«Руководствуясь п. 2.1, 3.1 а) Руководства об определении понятия "политический заключенный", принятого на III Белорусском правозащитном форуме, мы, представители белорусских правозащитных организацией, заявляем о признании Степана Латыпова политическим заключенным и требуем:

1. Немедленно освободить Степана Латыпова из-под стражи и прекратить его уголовное преследование;

2. Освободить всех политических заключенных, остановить насилие и репрессии в отношении граждан страны».

Напомним, Степан Лапытов был задержан в собственном дворе 15 сентября. Тогда он и его соседи противостояли представителями МВД, которые пытались зарисовать мурал “диджеев перемен”.

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