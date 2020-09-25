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Белорусские правозащитники признали Степана Латыпова политзаключенным

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  • 25.09.2020, 16:57
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Белорусские правозащитники признали Степана Латыпова политзаключенным

Мужчина был задержан на площади Перемен.

Белорусские правозащитники признали задержанного по делу «о массовых беспорядках» жителя площади Перемен Степана Лапытова политическим заключенным.

Об этом они написали в общем заявлении.

«Руководствуясь п. 2.1, 3.1 а) Руководства об определении понятия "политический заключенный", принятого на III Белорусском правозащитном форуме, мы, представители белорусских правозащитных организацией, заявляем о признании Степана Латыпова политическим заключенным и требуем:

1. Немедленно освободить Степана Латыпова из-под стражи и прекратить его уголовное преследование;

2. Освободить всех политических заключенных, остановить насилие и репрессии в отношении граждан страны».

Напомним, Степан Лапытов был задержан в собственном дворе 15 сентября. Тогда он и его соседи противостояли представителями МВД, которые пытались зарисовать мурал “диджеев перемен”.

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