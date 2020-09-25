В Москве возвращают ограничительные меры в связи с COVID-19 1 25.09.2020, 17:06

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иллюстрационное Фото

Как это будет выглядеть.

Москва с понедельника вводит ограничения, связанные с мерами по борьбе коронавирусом. Поводом стало резкое увеличение числа зараженных. Компании снова возвращают сотрудников на удаленку, а вузы своих студентов — на дистанционное обучение. При этом власти по-прежнему не считают, что речь может идти о второй волне пандемии. Рассказываем, какие ограничения уже введены и почему рост заболеваемости российские эксперты считают нормальным, пишет «МБХ медиа».

В Москве впервые за последние три месяца число заражений коронавирусом перевалило за тысячу человек. При этом если в четверг цифра составляла 1050 человек, то в пятницу их стало уже 1560. Рост числа зараженных вновь побудил власти перейти к разговору о возврате ограничений. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что не исключены самые жесткие ограничения, которые действовали в столице в пик пандемии. Однако накануне мэр Москвы Сергей Собянин поспешил заверить, что жестких мер пока не планируется. При этом градоначальник в очередной раз оправдал рост статистики большим количеством тестов и сезонными заболеваниями.

«Мы видим, что у нас активно растет выявляемость тех, кто заболел ковидом. Понятно, что это связано с кардинальным увеличением теста, с одной стороны. С другой стороны, накладываются процессы, связанные с ростом ОРВИ и гриппа. Количество ОРВИ и гриппа за последние три недели выросло в три раза», — сказал Собянин в эфире «России 1».

Ограничения в Москве

Тем не менее на следующий день, 25 сентября, мэр Москвы в своем блоге объявил о первых ограничениях, которые вступают в силу со следующего понедельника. В первую очередь они коснутся пожилых людей. Москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется «без особой необходимости» не выходить из дома. Работающим пенсионерам предлагается перейти на удаленку или взять отпуск. Кроме того, руководителям предприятий рекомендуется вновь «перевести как можно больше сотрудников» на дистанционный режим, а на рабочих местах для оставшихся обеспечить соблюдение всех установленных санитарных норм.

«За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе… Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал в своем блоге Собянин.

Удаленка и карантин

Сбер уже объявил о том, что 50% сотрудников компании будут переведены на дистанционный режим работы. Аналогичное решение чуть раньше приняли в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток»), там на удаленку переводятся почти все офисные сотрудники. В «Почте России» удаленный режим действует до 1 октября, однако его будут продлять. Ростелеком, «Вымпелком» и «Альфа-банк» также сообщали о том, что оставят своих сотрудников на удаленке. Мэрия Москвы уже сообщила, что переведет максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур на удаленку со следующей недели.

Помимо коммерческих организаций, ограничения в разных формах возвращаются и в вузы. Так, в общежитии ДАС МГУ на карантин в своих комнатах закрыты студенты факультетов философии и почвоведения. «Студентам с подозрением на коронавирус с первого курса факультета почвоведения, а также их соседям со старших курсов запрещено выходить в коридор», — сообщает «Первый университетский» телеграм-канал. Кормит студентов не факультет, а частные спонсоры.

22 сентября вышел приказ о переводе студентов экономического факультета МГУ на дистанционное обучение. В Российской академии музыки им. Гнесиных «МБХ медиа» сообщили, что в дистанционные режим работы были переведены все группы и направления. «Для посещения в данный момент сохранились только индивидуальные занятия», — заявила проректор по связям с общественностью Дина Кирнарская.

Московские школы пока работают в очном режиме. В указе мэра Москвы от 25 сентября об этапах снятия ограничений даже уточняется, что доступ в образовательные учреждения возобновляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Вместе с тем в ряде регионов школы или отдельные классы, как ранее рассказывало «МБХ медиа», закрываются из-за вспышек коронавируса.

Масочный режим

В своем блоге Сергей Собянин призвал москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, в магазинах и других общественных местах. 25 сентября, по всей видимости, для того, чтобы убедить в серьезности ситуации, столичные власти заявили о наложении штрафа в 1 млн рублей на ЦУМ. Причина — нарушение масочно-перчаточного режима. Кроме того, столичные власти рассказали о закрытии по той же причине нескольких десятков магазинов, в том числе «Пятерочки» и «Магнолии».

Масочный режим в Москве действует еще с 12 мая, его никто не отменял. Как объяснял сам Собянин, если на улице жителям лишь рекомендуется носить индивидуальные средства защиты, то при посещении общественных мест и транспорта — маска и перчатки являются обязательными. В мэрии со ссылкой на соответствующий указ уточняли, что речь здесь идет о магазинах, торговых центрах, аптеках, рабочем месте и любых видах общественного транспорта, включая в такси. За неисполнение этого требования предусмотрен штраф 5 тысяч рублей (ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП города Москвы, ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Что касается ресторанов и кафе, то, как отметили в столичном департаменте торговли, пока речи об их закрытии не идет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заверил, что дополнительные ограничения пока вводить не планируют.

Нет, это не вторая волна

Рост статистики есть, ограничения возвращаются, медучреждения в регионах вновь готовят койки для пациентов с COVID-19, однако речи о второй волне пандемии все еще не идет. Так, по крайней мере, считают и российские власти, и эксперты. Президент Владимир Путин накануне говорил, что проблемы борьбы с коронавирусом не должны уходить на «второй и третий план», «иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется». «Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», — сказал Путин.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России все еще продолжается первая волна. «Пандемия коронавируса никуда не ушла. Эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны», — заявил Горелов. Директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, рассказала РБК, что второй волны не предвидится. «Формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом», — сказала Попович.

Тем временем группа ученых из разных стран ЕС во главе с Джакомо Каччапалья из Университета Клода Бернара в Лионе опубликовала в журнале Scientific Reports работу, в которой говорится о развитии пандемии коронавируса. Ученые сошлись во мнении, что вторая волна уже накрыла Бельгию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Чехию, Грецию, Нидерланды, Сербию, Словакию, Словению и Испанию. Исследователи считают, что пик второй волны начался в июле и продлится до января 2021 года.

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