Арестован армянский друг Лукашенко 3 26.09.2020, 13:34

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Его обвиняют в массовом подкупе избирателей.

Суд в Ереване принял решение об аресте председателя оппозиционной партии страны "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Это решение оглашено вечером в пятницу, 25 сентября, передает dw.com.

Царукян арестован на два месяца по обвинению в организации взяток. Суд удовлетворил соответствующую просьбу Службы национальной безопасности Армении. Адвокат политика заявил о намерении обжаловать это решение.

Гагику Царукяну предъявлено обвинение в массовом подкупе избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Кроме того, он проходит еще по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконным присвоением земли. По данным обвинения, сумма совокупного ущерба государству составляет несколько сотен миллионов долларов.

В июне парламент Армении проголосовал за лишение оппозиционера депутатской неприкосновенности.

Отметим, что Гагик Царукян находится в тесных связях с Лукашенко.

На родине получил прозвище, которое в переводе означает "Тупой Гага". Его поместье оценивается в полмиллиарда долларов. Из того, что известно официально, в Беларуси Царукяну принадлежит большая часть акций совместного предприятия "Армянский стандарт", которое занимается разливом коньяка.

В прошлом году армянский ресурс написал о ценном подарке Царукяна младшему сыну Лукашенко. Николай получил двух белых львят. Животные не просто редкие, они – под угрозой исчезновения.

Еще один щедрый дар, опять же Николаю, — 400-литровая бочка коньяка. Согласно желанию олигарха, ее должны открыть на свадьбу младшего Лукашенко.

Отношения, у которых нет границ в буквальном смысле. Несколько лет назад белорусское посольство в Армении неожиданно сменило адрес. Из столицы переместилось в предместье, в Ариндж, где находится усадьба Царукяна.

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