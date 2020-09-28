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От коронавируса умер руководитель белорусского футбольного клуба

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  • 28.09.2020, 9:10
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От коронавируса умер руководитель белорусского футбольного клуба
Леонид Подлипский

На 74-м году жизни ушел из жизни председатель новополоцкого «Нафтана» Леонид Подлипский.

Во главе футбольного клуба Леонид Подлипский находился с марта 2003 года, сообщает сайт команды.

За это время новополоцкий «Нафтан» дважды становился обладателем Кубка Беларуси (2009, 2012).

«Трибуна» добавляет, что у Подлипского был диагностирован коронавирус и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее матч «Нафтана» в первой лиге был перенесен из-за вспышки коронавируса в команде: сообщалось о 7 заболевших.

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