От коронавируса умер руководитель белорусского футбольного клуба

От коронавируса умер руководитель белорусского футбольного клуба3
- 28.09.2020, 9:10
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На 74-м году жизни ушел из жизни председатель новополоцкого «Нафтана» Леонид Подлипский.
Во главе футбольного клуба Леонид Подлипский находился с марта 2003 года, сообщает сайт команды.
За это время новополоцкий «Нафтан» дважды становился обладателем Кубка Беларуси (2009, 2012).
«Трибуна» добавляет, что у Подлипского был диагностирован коронавирус и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее матч «Нафтана» в первой лиге был перенесен из-за вспышки коронавируса в команде: сообщалось о 7 заболевших.