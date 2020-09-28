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Американский вирусолог рассказал о важной особенности коронавируса

  • 28.09.2020, 14:01
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Американский вирусолог рассказал о важной особенности коронавируса

Международная группа исследователей опубликовала новые данные.

Международная группа исследователей полагает, что протекание COVID-19 в тяжелой форме может, в частности, быть обусловлено особенностями работы иммунной системы. Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg (перевод - enovosty.com).

Одной из причин возникновения серьезных осложнений у инфицированных коронавирусом может быть недостаточное выделение в организме белка интерферона.

«Похоже, что с этим вирусом есть одна большая хитрость», — приводит агентство слова американского вирусолога из исследовательского центра в городе Сан-Диего (штат Калифорния) Шейна Кротти. По его словам, «эта особенность состоит в избежании в течение продолжительного времени врожденного иммунного ответа», в том числе связанного с выделением интерферона.

По сути коронавирус нового типа, в отличие от других вирусов, избегает первоначального врожденного ответа иммунной системы человека, что является его «хитростью» и особенностью.

Согласно оценкам агентства, выводы исследователей могут быть учтены при разработке медицинских препаратов, которые могли бы воздействовать на иммунную систему для помощи зараженным коронавирусом.

В свою очередь, генетик из Университета имени святого Радбода в Неймегене (Нидерланды) Александр Хойшен также отметил важность раннего иммунного ответа у инфицированных COVID-19. Исследователь полагает, что наиболее ослабленная реакция может наблюдаться, в частности, у пожилых мужчин, имеющих проблемы со здоровьем.

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