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Андрей Санников: Серьезные мировые игроки лишают Лукашенко легитимности

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  • 28.09.2020, 14:02
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Андрей Санников: Серьезные мировые игроки лишают Лукашенко легитимности
Андрей Санников

Следующим шагом должен стать отзыв послов из Беларуси и введение жестких санкций.

В интервью YouTube-каналу Форума свободной России лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников прокомментировал решение ряда стран Запада не признавать Лукашенко легитимным.

- Впервые такое происходит, когда серьезные мировые игроки лишают Лукашенко легитимности. Такого еще не было, хотя стоило это сделать давным-давно, когда он в наглую попирал международное право, объявлял себя президентом, не выиграв ни одни президентские выборы с 1994 года.

Лидер «Европейской Беларуси» считает, что решение о непризнании Лукашенко должно развиваться и подчеркивает уникальность ситуации:

- Раньше говорили, что выборы были сфальсифицированны. Даже не так, говорили, что выборы «не соответствуют Копенгагенским критериям», которые существуют в ОБСЕ и обозначают избирательные стандарты. Cейчас cказали напрямую.

Дальше государства должны действовать в соответствии со своими заявлениями. Я думаю, что должен последовать отзыв послов, потому что нельзя иметь дело с нелегитимным самозванцем, так как по дипломатической практике верительные грамоты вручаются главе государства.

Также должны быть приняты жесткие санкции. Ведь Лукашенко не просто лишили легитимности в своих заявлениях, потому что «так захотелось», а за его преступления, которые сегодня правозащитники и юристы открыто называют преступлениями против человечности.

Произошли убийства, происходят чуть ли не каждодневные пытки. У нас более 12 тысяч в тюрьмах. Небывалые и запредельные для страны, находящейся в Европе, результаты. Более 250 человек обвиняются по уголовным статьям, их число растет. Ни один случай убийства не расследован, а установлено уже семь случаев убийства демонстрантов. Лукашенко сегодня серийный преступник, который пытается удержать власть. Поэтому последствия должны быть самыми жесткими.

Лидер «Европейской Беларуси» подчеркивает, что со стороны Запада должна последовать и решительная поддержка народа Беларуси:

- Поддержка бастующих, на которых сегодня оказывается, наверное, самое большое давление, поддержка студентов.

Я не хочу сегодня думать за серьезных игроков. У них есть и хороший опыт, и знания. Необходимо самая малость — политическая воля, — резюмировал Андрей Санников.

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