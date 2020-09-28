Как Брест вышел на Марш 97% 1 28.09.2020, 15:31

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Яркий фоторепортаж.

После инаугурации Лукашенко, которая состоялась 23 сентября и которая до последнего момента держалась в тайне, белорусы решили в воскресенье выйти на Марш 97%, пишет «Брестская газета».

Местом сбора стал кинотеатр «Беларусь» на Советской. В Бресте люди начали собираться позже назначенного времени – около 15.00.

Поначалу люди стояли молча, без символики, но под зонтами – с утра в Бресте, не прекращаясь, шел дождь, после обеда стало немного получше.

По мере того, как количество людей увеличивалось, появились флаги, собравшиеся начали хлопать и скандировать лозунги.

Продолжалось это недолго. Появился ОМОН, который разогнал протестующих и задержал нескольких человек.

Один из участников акции оказался в фонтане, вышел из него и оказался задержан. Одной девушке стало плохо – ей оказали помощь медики.

Когда силовики ушли, люди вновь собрались на Советской.

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