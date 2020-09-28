Армения ограничила выезд из страны мужчин от 18 до 55 лет 1 28.09.2020, 21:55

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Cтрану можно покидать только с письменного разрешения военкоматов.

В Армении запретили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет без разрешения территориальных военных комиссариатов, сообщает «Новое время» со ссылкой на Комитет гражданской авиации Армении.

«Согласно решению, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов», — объяснили в Комитете гражданской авиации.

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