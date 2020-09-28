В Поставах продолжает сухую голодовку диабетик Анатолий Островский

В Поставах продолжает сухую голодовку диабетик Анатолий Островский1
- 28.09.2020, 22:50
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Анатолий Островский объявил голодовку в знак протеста против милицейского лицемерия.
Анатолия Островского задержали в среду, 23 сентября, для составления протокола за участие в несанкционированной акции. Срок нахождения под стражей у него заканчивался в пятницу. Но по распространенной репрессивной практике мужчину отпустили и сразу же задержали снова, составив протокол за участие в митинге и шествии, которые состоялись 16 августа. Эта акция была наиболее массовой в Поставах, передает «Белсат».
В ней приняли участие более двух тысяч человек. На проведение был заключен устный договор с милицией. Но сейчас этот факт милиционеры отрицают.
Именно против такого лицемерия и направлен протест Анатолия Островского. Он требует от милиционеров прекратить дело против него, а также принести ему извинения за незаконное задержание. Сам Анатолий болен сахарным диабетом. Он отказался не только от еды, но и от лекарств. Чтобы хоть как-то следить за состоянием его здоровья, жена Островского наняла адвоката, которую допустили к задержанному.