«Лукашенко все больше теряет поддержку даже среди силовиков» 29 29.09.2020, 8:19

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В любой момент в окружении узурпатора может что-то «лопнуть».

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются протесты. Седьмое воскресенье подряд 27 сентября, несмотря на преследования властей, превентивные задержания и перекрытие центральных улиц, в Минске и других городах страны прошли многочисленные марши. Только в столице на акцию вышли более 100 тысяч человек.

О том, что Лукашенко теряет поддержку даже среди силовиков, в эфире «Настоящего Времени» рассказал политолог Аркадий Дубнов.

– Как вам кажется, Кремль определился со своим отношением к Беларуси и к самим протестам? Как Москва вообще понимает, как со всем этим работать?

– Я затрудняюсь отвечать за Москву. Мое ощущение, что Москва в известной степени испытывает растерянность, это очевидно. Стоит посмотреть на некоторое смятение, которое произвело на все московские институты власти, в первую очередь на пропагандистские институты, событие 23 сентября, я имею в виду так называемую инаугурацию Лукашенко, которую здесь очень хорошо протестующие у стен белорусского посольства в Москве совершенно точно назвали абсолютнейшим фарсом.

Так вот это смятение, которое было произведено этим фарсом на правящий класс и его пропагандистских подмастерьев, было очевидным: они реагировали в каком-то абсолютно потрясении, они не знали, что сказать. Методички не успели поступить из администрации президента с указанием, как на это реагировать. Это означает, что союзничек, который только 14 сентября приезжал в Сочи к Путину, подставил Москву. Если, конечно, нет здесь такого иезуитского плана: Москва делает вид, что она ничего не знает, а Минск делает вид, что он ничего не говорит Москве. Такая игра: кто первый подмигнет.

Но в Москве сидят неглупые люди, они понимают, что если могло бы стать известным, что такого рода инаугурация – это такая политтехнологическая подсказка из Москвы, то это еще большим позором ляжет на седины либо на лысины московских руководителей. Поэтому я думаю, что Кремль находится сейчас в таком смятенном, растерянном состоянии, потому что Беларусь перешла на новый этап кризиса.

Многие полагали, что в период до официально назначенной либо на начало октября, либо на начало ноября инаугурации будет принято какое-то решение, которое позволит приблизиться к разруливанию кризиса. Лукашенко сократил этот срок, и это привело к полномасштабному европейскому, если не сказать мировому, кризису, связанному с Беларусью.

Дошло до того, что Макей, министр иностранных дел Беларуси, вынужден был заменить Лукашенко в видеообращении к Генеральной Ассамблее ООН, что уже само по себе означало признание Лукашенко неразумности своего появления, своего видео в стенах ООН. Он понимал, что полный зал, скорее всего, станет пустым, его никто не станет слушать, кроме делегатов России, Венесуэлы, Китая и, может быть, Северной Кореи. Они этого избежали, но это еще одно свидетельство того, что кризис перешел в новую фазу. Я не знаю, как Москва из него будет выходить.

Сегодня 50-й день протестов [интервью вышло в эфире 27 сентября], и явно, что они спадать не будут. Каждый новый протест подтверждает, что он набирает энергетику, и каждый новый протест показывает, что Лукашенко теряет все больше и больше базу своей поддержки даже среди силовиков. Вы видите, как они работают? По инерции, лениво, отрабатывая зарплату. Находящиеся с ними люди даже не очень-то их боятся. Каждый играет в какую-то свою игру, которая лопнет, как только кто-то первым мигнет в окружении Лукашенко.

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