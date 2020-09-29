Пограничники объяснили, как будут пускать иностранцев в Украину 29.09.2020, 11:40

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Список правил.

Государственная пограничная служба опубликовала разъяснения относительно въезда в Украину иностранцев после отмены общего запрета на въезд.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После изменений в постановление №641, которое до этого вводило общий запрет на въезд иностранных граждан, кроме определенных категорий (постановление Кабмина №888 от 28 сентября), теперь въезд возможен при наличии полиса страхования – который "выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине".

Это требование не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лиц, признанных беженцами и нуждающимися в дополнительной защите, а также на работников дипломатических представительств и консульств, представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военных государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Аналогичное требование действует для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Требование о самоизоляции распространяется на иностранцев, прибывающих из стран "красного списка" Украины.

В то же время эта норма не распространяется на лиц:

- не старше 12 лет;

- прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

- которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

- инструкторов вооруженных сил государств - членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

- деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

- лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

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