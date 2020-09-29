Ученые выяснили, какие регионы Земли скоро охватит длительная засуха 9 29.09.2020, 13:57

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Количество осадков может сократиться на 30%.

Согласно исследованию ученых, южное полушарие Земли в скором будущем может столкнуться с длительными и мощными засухами. По оценкам специалистов, годовое количество осадков может сократиться на 30% по сравнению с сегодняшним днем, сообщает Scientific Reports (перевод - lenta.ua).

Начиная с 2050 года и до конца 21 века, средняя глобальная температура Земли может вырасти на 3 градуса Цельсия, согласно климатической модели ученых. Человечеству необходимо сократить выбросы углерода, чтобы избежать катастрофы, напрямую связанной с погодой и климатом планеты.

На фоне нагревания планеты субтропики и тропики Южного полушария Земли будут подвержены длительным засухам, которые могут буквально выжечь значимую часть планеты.

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