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«Квартал 95» отменил концерты в Беларуси

  • 29.09.2020, 21:55
  • 1,389
«Квартал 95» отменил концерты в Беларуси

Решение об отмене выступлений украинские артисты объяснили текущими событиями в стране.

Студия «Квартал 95» заявила, что отменяет запланированные на ноябрь этого года концерты в Беларуси.

Об этом сказано в сообщении Квартала в Instagram.

Решение об отмене выступлений артисты объяснили текущими событиями в мире и стране.

В Беларуси восьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Лукашенко.

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