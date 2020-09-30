Белорусы обязательно победят власть Сергей Зикрацкий

30.09.2020, 13:44

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Фото: tut.by

Как маникюр может подарить целой нации веру в справедливость.

«История про маникюр. Часто слышу в последнее время: «Адвокаты – настоящие герои». Или: «Журналисты – вы на передовой». Сейчас попытаюсь объяснить вам, почему это не так, и кто же настоящие герои, и кто на передовой.

Герои – это врачи скорой, которые приезжали на Окрестина 10-12 августа, чтобы вывезти одного больного, но вывозили еще 2-3 случайных задержанных.

Герои – это сотрудники ОСВОД, которые спасали мирных демонстрантов, которые убегали от неизвестных лиц и прыгали в воду.

Герои – это преподаватели вузов, которые ездили в милицию, чтобы освобождать своих студентов.

Герои – это актеры театра, которые отказались продолжать спектакль, когда узнали о задержании коллеги.

Герои – это все вы. Это все, кто делает свое дело, кто защищает свой выбор всеми возможными мирными способами.

Ведь это вы вывесили миллионы ленточек и флагов по всей Беларуси. Это вы покрасили тысячи скамеек и нарисовали тысячи граффити. Это вы приносите передачи в ИВС, приходите поддержать ваших знакомых на суды, помогаете финансово тем, кто оказался в сложной ситуации. Это вы прошли уже сотни, а может и тысячи километров в мирных маршах по всей стране с требованием уважать ваш выбор. Если бы не было вас, адвокатам не было бы кого защищать, а журналисты не смогли бы писать про белорусский путь к свободе.

Я скажу сейчас то, что вы уже неоднократно слышали, и что прекрасно знаете, но уверен, это надо говорить еще и еще.

Пожалуйста, не останавливайтесь! Вы уже многого добились за эти 50 дней. Впереди долгая борьба, но победа обязательно будет за нами.

Пожалуйста, продолжайте выходить на мирные шествия, поддерживайте своих знакомых, которые оказались в трудной ситуации, задавайте вопросы своему руководству, требуйте изменений на местах, встречайтесь дворами, чтобы обсуждать текущую ситуацию и поддерживать друг друга! Любое, даже самое незначительное действие по высказыванию своей позиции – это огромный вклад в нашу общую победу. А адвокаты будут вас защищать, и журналисты будут про вас писать.

А сейчас история про маникюр. Чуть больше месяца назад я защищал журналиста в суде Заводского района Минска. Журналиста обвиняли в участии в несанкционированной акции, хотя он просто выполнял свою работу. У нас было достаточно доказательств невиновности журналиста, но мы прекрасно понимали, что в той ситуации этого может быть совсем недостаточно – и журналист пришел на процесс с сумкой, чтобы быть готовым уехать на Окрестина.

Милая и замечательная девушка, секретарь того судебного заседания! Этот пост для тебя. Я не запомнил, как тебя зовут, и даже не уверен, что ты бы хотела быть названной в этом посте. Но я прекрасно запомнил твой замечательный бело-красно-белый маникюр. И считаю, что это был крутой поступок – прийти на работу в суд с таким маникюром.

Судья выносит решение на основании закона. Но мнение судьи формируется на основе его внутреннего убеждения. Я абсолютно уверен, что внутреннее убеждение судьи формируется в том числе и из-за внешнего вида его секретаря, в том числе и из-за большого количества родственников и знакомых, которые приходят поддержать участников процесса.

В тот день мы победили – протокол в отношении журналиста отправили на доработку, а журналист ушла из суда выполнять свою работу. Так давайте все вместе делать то, что каждый из нас может сделать, чтобы приблизить время, когда мы вместе будем жить в той стране, которую мы выбрали.

Сергей Зикрацкий, «Фейсбук»

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