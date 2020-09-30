Ученые обнаружили гигантское ископаемое дерево возрастом 10 миллионов лет 30.09.2020, 17:38

3,429

Фото: pixabay.com

Дерево росло в эпоху миоцена.

На Центральном плато в Андах ученые нашли гигантское ископаемое дерево. Возраст находки, по предварительным подсчетам, может исчисляться 10 миллионами лет, пишет lenta.ua.

По мнению ученых, это дерево росло в эпоху миоцена, когда на территории наблюдался влажный тропический климат, в отличие от нынешнего - холодного и засушливого. Открытие сделали специалисты Смитсоновского института изучения тропиков. В ходе исследования окаменелостей дерева ученые нашли несколько противоречий.

Согласно ранее составленным палеоклиматическим моделям, климат в данном регионе не претерпевал столь кардинальных изменений. Как показывает анализ пыльцы и древесины артефакта, экосистема и климат Анд тогда были более влажными. В период миоцена высота плато достигала 2 километров, а теперь - 4 километра над уровнем моря. При этом интересным является тот факт, что по строению найденная древесина похожа на ту, которая присутствует у современных тропических растений. При этом ученые не сомневаются, что тропики в данном регионе существовали недолго и климат менялся очень стремительно, а тектоническое поднятие сопровождали резкие импульсы.

Возвышение Анд повлияло на климат Южной Америки. При этом связи между данными геологическими событиями, растениями и условиями окружающей среды не выявлены. Ученые полагают, что глобальное потепление, которое наблюдается на Земле сегодня, к концу века приведет к тому, что в регион вернется климат, который наблюдался 10 миллионов лет назад. Ученые намерены учесть все несовпадения при составлении климатической модели мира будущего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».