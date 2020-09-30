Польские пенсионеры получают в три раза больше белорусских 3 30.09.2020, 18:52

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600 тысяч белорусских пенсионеров вынуждены продолжать работать.

По состоянию на сентябрь, средняя трудовая пенсия в Беларуси составила 473,82 рубля (180 долларов по текущему курсу Нацбанка). Всего в стране пенсии получают 2,5 миллиона человек, из них — 600 тысяч вынуждены продолжать работать, пишет телеграм-канал «Nexta Live».

Чтобы понять, насколько печально в нашей стране выглядит ситуация с пенсионными выплатами, достаточно взглянуть на соседнюю Польшу. По данным за первое полугодие 2019 года польские пенсионеры получили в среднем по 2236,84 польских злотых, что равно 579 долларам (по курсу Национального банка Польши). Это сумма трёхкратно превышающая выплаты для пенсионеров из Беларуси.

Что важно, пенсионные выплаты в Польше получает около 5,6 миллиона человек. Предлагаем вашему вниманию сравнение стоимости базовых продуктов в Беларуси и Польши. Белорусские старики тратят на них всего на 3,5 доллара меньше чем поляки, а пенсии получают аж в три раза меньше!

Меж тем, Лукашенко продолжает обещать белорусским пенсионерам повышение выплат, в то время как соседи умудряются поддерживать в два раза большее количество людей пенсионного возраста своей действительно рабочей версией «по-пяццот».

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