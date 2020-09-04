«Студенты МГЛУ, сейчас все университеты смотрят на вас с восхищением!» 5 4.09.2020, 17:30

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Вас испугались сотни омоновцев со своими генералами.

- Студенты МГЛУ, вы самые лучшие и смелые! Вас испугались сотни омоновцев со своими генералами, - пишут телешрам-каналу «Баста» студенты БГУ. - Сейчас все университеты смотрят на вас с восхищением!

Пожалуйста, не отступайте. Университет принадлежит студентам, а не бандитам в масках. Добивайтесь освобождения всех задержанных студентов из всех вузов. Требуйте, чтобы университет был зоной свободной от милиции.

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