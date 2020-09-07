На валютном рынке Беларуси — сплошные антирекорды 1 7.09.2020, 14:49

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Население и предприятия скупили огромное количество валюты.

Как и предсказывали banki24.by, Нацбанк опубликовал максимально плохую отчетность по ЗВР. Власти потратили гигантские деньги на интервенции, а население и предприятия скупили огромное количество валюты.

3 сентября издание писало, что «интервенции на рынке с высокой вероятностью были таковы, что привели к сокращению ЗВР более чем на 1 млрд USD».

Также banki24.by не исключали, что «рекорд по падению резервов в марте окажется перебит, причем с солидным запасом». Оба прогноза исполнились. В понедельник 7 сентября Нацбанк сообщил, что резервы сократились на 1,4 млрд USD. Это самое большое падение ЗВР за всю историю публикации статистики (с 2003 года — 212 месяцев).

Предыдущим антирекордом было мартовское значение — минус 1,018 млрд USD. Сейчас оно перебито более чем на 380 млн USD. По информации НБРБ, в августе власти потратили на исполнение валютных обязательств 351,7 млн USD.

Кроме того, оценка монетарного золота в составе ЗВР упала на 19,1 млн USD, а сумма специальных прав заимствований МВФ выросла на 2 млн USD. Из этого следует, что за август Нацбанк растратил на валютные интервенции около 1,031 млрд USD.

По оценкам экспертов, с июня Нацбанк является чистым продавцом валюты на биржевом рынке. Сальдо покупки-продажи валюты НБРБ за 8 месяцев негативное (продажа выше покупки). Регулятор проводил валютные интервенции, так как на внутреннем рынке возник ажиотажный спрос на валюту.

Разберем составляющие этого спроса по сегментам. Физлица скупили на чистой основе 298,6 млн USD наличной валюты. Для сравнения: в июле чистый спрос на кэш составил 65,8 млн USD, а в августе 2019 года белорусы продали 159,7 млн USD наличной валюты. Сальдо покупки-продажи наличной валюты стало худшим за 68 месяцев — с декабря 2014 года.

В декабре-2014 физлица купили 328,1 млн USD кэша. На безналичном сегменте белорусы скупили 323,6 млн USD против 149,9 млн USD в июле 2020 года и 51,8 млн USD в августе 2019-го. Сальдо покупки-продажи безналичной валюты также является худшим за 68 месяцев.

В декабре-2014 этот показатель был равен 573,5 млн USD. В целом физлица скупили за август 622,2 млн USD против покупки 215,6 млн USD в июле и чистой продажи 107,9 млн USD в августе 2019 года. Этот показатель — худший за 68 месяцев. В августе предприятия-резиденты скупили у банков 651,5 млн USD. В июле у них была чистая продажа валюты на 53,5 млн USD, в августе-2019 — чистая продажа на 145,6 млн USD.

Такого спроса на валюту у предприятий-резидентов не было с декабря 2010 года — 116 месяцев подряд. В декабре-2010 чистый спрос достигал 1,451 млрд USD. В целом предприятия-резиденты и население выкупили у банков 1,274 млрд USD.

В июле чистая покупка составляла 162,1 млн USD, в августе 2019 года отмечалась чистая продажа на 253,5 млн USD. Августовское сальдо покупки-продажи — худшее за 68 месяцев.

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