Рейтинг Трампа вырос до рекордной с начала лета отметки

Рейтинг Трампа вырос до рекордной с начала лета отметки2
- 9.09.2020, 7:34
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Опубликованы результаты последнего опроса граждан США.
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа вырос до максимального с июня показателя.
Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса.
Исследование показало, что работу Трампа на посту главы государства одобряют 47% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% опрошенных.
«В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал 47% по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня», — отмечает The Hill. Согласно опросу, проводившемуся с 22 по 25 августа, положительную оценку работе Трампа давали 44% респондентов.
Последний опрос был проведен с 5 по 8 сентября среди 2832 зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность составляет около 1,8 процентного пункта.