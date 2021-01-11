СМИ: Китай скупает заводы военно-промышленного комплекса РФ 5 11.01.2021, 11:18

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Это происходит через процедуру банкротства.

При этом делается это через третьих лиц и об этом, судя по всему, знают российские спецслужбы. Однако кроме «фиксации фактов» никаких реальных контрдействий не предпринимают, не считая вынужденного формального «расследования», пишет kavkazcenter.com.

Некоторые российские источники пишут, что ФСБ «узнала» о небывалой активности Китая на территории России по скупке объектов ВПК через подставных лиц. Таким образом, Пекин получает доступ к части технологий, которые де-факто ранее были для него закрыты.

Утечка информации в СМИ свидетельствует, как минимум двух таких случаях, где китайский след прослеживается отчетливо: «захват» Саратовского авиационного завода и Волгоградского судостроительного завода.

Российские власти были вынуждены начать формальное расследование, в ходе которого была изъята финансовая отчетность, свидетельствующая о поступивших из Китая финансах, которые были использованы в процессе выкупа судостроительного завода в Волгограде.

«В ходе прослушивания разговоров фигуранта дела Олега Фомина было зафиксировано, как он признавался одному из подельников, что действует в интересах Китайской Народной Республики. Фомин фигурирует и в деле о захвате Саратовского авиационного завода», — отмечается в сообщении.

Ранее военные эксперты отмечали высокую активность Китая, который старается создать самую мощную армию в мире. И эта армия уже стоит на юго-восточных рубежах России, готовая повторить операцию «крымнаш» в собственном исполнении.

Судя по всему, утечка информации о выкупе китайцами двух военных заводов в России – это всего лишь вершина айсберга, учитывая, насколько глубоко проникли китайские деньги и экономические интересы в Россию.

А если учесть патологическую жадность и коррумпированность русских чиновников и руководителей всех уровней, можно с большой долей уверенности говорить, что процесс установления контроля над российским ВПК китайскими товарищами идет полным ходом.

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