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Жители Барановичей и Хатежино вышли на марши

  • 13.01.2021, 8:25
Жители Барановичей и Хатежино вышли на марши

Белорусы протестуют до победы!

Вчера акции с требованием смены власти прошли по всей Беларуси.

На вечерние шествия вышли и жители Барановичей и Хатежино.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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