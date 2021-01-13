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Датская компания вышла из проекта «Северный поток-2»

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  • 13.01.2021, 17:40
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Датская компания вышла из проекта «Северный поток-2»

Ramboll не будет участвовать в завершении строительства газопровода.

Датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта строительства газопровода «Северный поток-2» из-за опасения санкций США. Об этом сообщило издание Politiken со ссылкой на источник.

По данным издания, Ramboll не будет участвовать в завершении строительства газопровода. В самой компании отказались комментировать эту информацию. «К сожалению, мы не будем это комментировать», — отметил пресс-секретарь Ramboll.

Напомним, норвежская организация Det Norske Veritas GL ранее заявила о том, что не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы.

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