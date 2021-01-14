«Разнесет в клочья все то, что осталось»: астролог предсказала судьбу Лукашенко 13 14.01.2021, 9:41

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фото: open.az

Особенно сложный период у диктатора начнется после 15 января.

Российский астролог и психолог Ирина Толмачева в дискуссионном проекте на YouTube отметила, что Лукашенко не годен к управлению страной в ситуации кризиса».

Лукашенко, по мнению астролога, не способен быть крупным политиком. Она удивилась, как он до сих пор «справляется с управлением».

У Лукашенко, как пояснила астролог, очень мало возможностей для принятия решений, он зависим от Запада и РФ.

Лукашенко выстроил «определенную пирамидку, но охранять он ее не может, у него нет возможностей, ее может разбить кто угодно».

Текущий 2021 год будет сложным периодом для него, особенно после 15 января.

Ирина Толмачева заявила, что Лукашенко потеряет свою власть, он ее уже начал терять, но окончательно все произойдет позже, когда «разнесет в клочья все то, что осталось».

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