Анжелика Агурбаш: У меня подготовлен подарок всему белорусскому народу 30 14.01.2021, 12:22

9,522

Известная певица рассказала о самоуничтожении лукашизма.

Белорусская и российская певица, заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш резко осуждает насилие в Беларуси, критикует «лукашизм» и людей, выполняющих преступные приказы, возмущается молчанием Анатолия Ярмоленко, поддерживает белорусских политзаключенных и рассказывает о своем бело-красно-белом флаге, сообщает «Радыё Свабода».

О катастрофе под названием «лукашизм»

Ситуация критическая в Беларуси. Мало говорить, надо действовать серьезно. Я очень надеялась на то, что Российская Федерация поможет белорусскому народу, как минимум, остановить это насилие, террор и сволочизм, который идет со стороны Лукашенко и его (иначе не могу сказать) банды, самой настоящей бандитской группировки. Люди сейчас находятся в концлагере, живя в собственной стране в ХХІ веке. Это безобразно. Это вне добра и зла. Безумие и идиотизм, когда судят женщину 1931 года рождения, которая вышла на марш протеста с нашими дорогими пенсионерами.

Сколько такой сволочизм будет продолжаться? Я хочу спросить, дорогие мои представители Следственного комитета, судов, где ваша совесть? С Лукашенко все понятно, а где ваше профессиональное и человеческое отношение? У нас сейчас COVID-19, а у меня ощущение, что какая-то бацилла, вирус и уже катастрофа под названием «лукашизм». Лукашизм заражает умы и сознание людей, парализует их, лишает собственной мысли и профессиональных качеств.

О санкциях против Лукашенко

Россия и европейское сообщество должны были бы остановить эту агрессию против белорусского народа. Нужна конкретная защита белорусского народа, нужен трибунал, арест преступников, которые продолжают издеваться над невиновными людьми. Банды и преступники уже приходят в дома, стучатся в квартире, и они будут вторгаться в квартиры. Народ сейчас в ловушке, несмотря на то, что уже началась однозначная партизанская война в районах, дворах, где люди объединяются, генерируют мирные идеи в виде флешмобов, акций солидарности, чтобы показать, что они не остановились.

О двух флагах

Лукашенко не понимает, что всеми своими действиями он делает все с точностью до наоборот, начиная от бело-красно-белого флага. Он сделал все, чтобы этот флаг (и это радостно) стал символом свободы, веры и справедливости. Он и его лукашисты сделали все возможное и невозможное, чтобы сегодняшний государственный красно-зеленый флаг стал символом агрессии и беззакония. Это все его руками сделано. Он самоуничтожается, и вся его система самоуничтожается. Но чтобы при этом не терпело большое количество мирных граждан.

О политзаключенных и голодовке Игоря Лосика

Сильно за всех волнуюсь. Все, кто сейчас находится в тюрьме, герои. Сегодня каждого просвещенного белоруса, который выступает против террора, агрессии и насилия, можно приобщить к лику святых. Это люди, которые борются своими добрыми сердцами со злом и несправедливостью. Сейчас идет страшная война добра и зла, темных и светлых сил. Я хочу поддержать Игоря Лосика и его семью. Я обязательно напишу ему письмо, я хочу призвать его прекратить голодовку. Он должен прежде всего думать о том, как выйти из тюрьмы живым. Никому ничего в данной ситуации доказать невозможно. Обратить внимание на свои принципы, на свое человеческое достоинство невозможно, потому что не перед кем сыпать бисер. Остались нелюди, негодяи и преступники. Нужно называть вещи своими именами. Народ проснулся, и народ объединен, и это уже не подавить и не остановить.

О песне «Наўздагон» о погоне

Песню «Наўздагон» запела еще в 1991 году, когда мне был 21 год. Я гордилась, что развевается бело-красно-белый флаг на Беларусью, гордилась «Погоней». Падение духовности произошло в 1995 году, когда волей Лукашенко убрали нашу государственную символику. Это была его воля, я это точно знаю. И потихоньку начало валиться все. Мы все потихоньку стали заложниками обстоятельств и ситуации. Я тоже была как в тумане. Никто и думать не мог, что в этом человеке скрывается столько ненависти, злобы и агрессии. Когда в свое время я контактировала с Володей Некляевым, я была еще не знающая. Он еще в 1990-е годы говорил, и не только мне: «Вы не понимаете, что делает Лукашенко, он совершает преступление над белорусским народом». А я тогда честно не понимала, какое преступление – ну не очень хорошо говорит, но напрактикуется... Белорусами всегда восхищались в мире, на постсоветском пространстве, и во что он превратил страну — в колхоз.

Об эстрадной тусовке и Анатолии Ярмоленко

Я вижу, что сейчас разделились люди на две страны и на два народа. Светлые, чистые и какие-то озлобленные. Отвечая на ваш вопрос о музыкантах, оставшихся вокруг Лукашенко (Солодуха, Ланская, сестры Груздевы, Ярмоленко, Дорофеева), Я бы исключила из этого списка Анатолия Ярмоленко. Мне очень жаль, что он остался на том берегу. Это уважаемый и талантливый человек, которого я очень люблю, который в свое время был очень достоин в отношении меня. Когда я уволилась с «Верасов», у меня забрали все песни. Осталась единственная песня не Василия Раинчика, песня «Раз ды разок», которую я имела право исполнять. И Раинчик предложил Анатолию Ярмоленко перепевать эту песню. Он отказался и поддержал меня. Он в нашей (в хорошем смысле) эстраде остался единственным зубром, на которого равняются люди. И, на мой взгляд, он должен был стать в первую очередь вперед и защитить людей собой, своим авторитетом. Так должны были сделать многие.

Мне понятна позиция Ланской, Солодухи, они с Лукашенко. Кто-то из музыкантов поддержал народ, светлую сторону, но мне непонятна никакая позиция моих коллег, которых я ценила и уважала. Мне казалось, что они, как минимум, по-человечески хотя бы нейтрально должны были обозначить свою позицию и поддержать мир, добро, справедливость, но, к сожалению, отмалчиваются.

Я общаюсь с представителями интеллигенции белорусского происхождения, которые живут в России. Высказались Андрей Макаревич, Дакота... Высказались многие выдающиеся актеры, Лолита Милявская жестко сказала о «лукашизме».

О стометровом национальном флаге

У меня подготовлен подарок всему белорусскому народу – гигантский бело-красно-белый флаг, 4,5 метра на 100 метров. Теперь я жду ситуации, когда смогу сделать акцию в поддержку белорусского народа. Может, наконец этот стометровый флаг остановит это безумие и идиотизм, творящийся в Беларуси для уничтожения всего бело-красного.

Я была убеждена, что эту репрессивную машину остановит мировое сообщество, остановит Владимир Владимирович Путин. На мой взгляд, сегодня единственный авторитет для Лукашенко – это Путин. Я очень на него надеюсь. На мой взгляд, никакой опасности от этого для Беларуси быть не может, потому что сейчас одна опасность для Беларуси – это Лукашенко. У меня доверия больше к России. Насколько демократично и дружелюбно к ситуации в Беларуси относился Евросоюз и все мировое сообщество, но я не вижу никаких серьезных, кардинальных действий для защиты политзаключенных и всего белорусского народа со стороны США, ЕС и всего мира.

О смелом поступке

Верю, надеюсь, люблю. Я очень верю в белорусов, надеюсь, что светлые силы победят, что воины света победят это зло. Я бессильна сейчас. Не знаю, как помочь людям, но я очень стараюсь – своей энергией, своим отношением, своим бесстрашием, в конце концов. Теперь мы должны держаться друг друга, поддерживать тех, кто за решеткой. Если будет критическая ситуация (я знаю себя), я готова к самым смелым поступкам и решениям. Я их продумываю. У меня много пунктов помощи и поддержки. В крайней ситуации, когда будет остро стоять вопрос, Мне уже будет все равно, что будет со мной и какое будет мое будущее. Я буду всегда рядом с моим белорусским народом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».