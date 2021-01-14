Луканомика «ползет» по дну 3 14.01.2021, 13:33

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Что происходит на белорусских предприятиях?

В марте настроения на предприятиях-флагманах занырнули в зону отрицательных значений и с тех пор остаются там. Проверяем, видит ли хоть кто-то свет в конце тоннеля, пишет сайт banki24.by.

С 2005 года Нацбанк замеряет экономические настроения на предприятиях. Методика основана на подходах, которые используются в Европейском Союзе.

В выборку НБРБ попадают флагманы промышленности, торговли, строительства и транспорта. Для каждого вида деятельности рассчитывается отдельный индекс экономических настроений. Кроме того, чиновники выводят и общий (сводный) индекс настроений.

За основу берутся нормированные доли этих видов деятельности в ВВП.

Так как показатели настроений волатильны по сезонам, Нацбанк дополнительно проводит сглаживание данных. После этого исключается влияние сезонности на общий результат и становится видным реальный тренд настроений в экономике.

Индексы настроений получают при составлении балансов ответов на вопросы анкеты НБРБ. Ответы типа «больше» и типа «меньше» сопоставляются с общим количеством значимых ответов. Если преобладают ответы типа «больше», то индекс настроений переходит в положительную плоскость, если «меньше» — в отрицательную.

Поскольку на дворе середина января, то самые свежие данные на сегодня — это информация, собранная в течение декабря. В декабре-2020 сводный сглаженный индекс настроений составил минус 7. Для сравнения: в декабре 2019-го он был равен минус 0,4, а среднее историческое значение за 2005—2020 гг. составило +3,3.

Очевидно, что в среднем у предприятий преобладают пессимистические настроения. Переход настроений через нуль состоялся в марте и с тех пор балансы ответов в выборке Нацбанка остаются отрицательными.

На исходе года лучше всего себя чувствовали промышленные предприятия. Индекс настроений составил +2,4 против минус 0,6 в декабре-2019. Именно промышленность в 2020 году получила основную часть директивных кредитов. Поэтому логично, что промышленники ощущают себя относительно неплохо на фоне остальных отраслей.

Совсем иные настроения царят в торговле, строительстве и на транспорте. Сглаженный индекс настроений в торговле составил минус 14,3 (против +3,3 годом ранее). Историческое среднее по торговле заметно выше нуля — +10,3.

В строительстве индекс настроений упал до минус 18,6 (против минус 2,5 в декабре 2019-го). Историческое среднее значение индекса в отрасли — минус 5,7. На транспорте сглаженный индекс достиг минус 22,4 (против минус 4,1 годом ранее). В исторической ретроспективе среднее значение равно минус 4,5.

В целом динамика настроений в 2020-м имела разный характер для промышленности и прочих отраслей. Если в промышленности кризис протекал скорее как V-образный (быстрый спад и восстановление), то в остальных сферах — как L-образный (спад и медленное движение около дна).

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