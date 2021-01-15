Президент Эстонии: Окно возможностей для России закрывается 1 15.01.2021, 11:29

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Керсти Кальюлайд

Способность Кремля влиять на международную повестку быстро ослабевает.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) считает, что способность России влиять на миропорядок в статусе крупной державы быстро ослабевает. Как сказала Кальюлайд в интервью MTV Uutiset (перевод — inosmi.ru), в Кремле это осознают, что только усугубляет непредсказуемость действий России в регионе Балтийского моря.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рисует суровую картину обстановки в России.

«Сама Россия тоже понимает, что ее экономическая мощь стала меньше, чем раньше. Экономическая ситуация в стране плохая, экономика не растет — скорее, сокращается. Эту экономику больше не назвать современной», — говорит Кальюлайд.

По словам Керсти Кальюлайд, угроз и непредсказуемых действий со стороны России в следующие десять-двадцать лет будет только больше, поскольку окно ее возможностей в международной политике постепенно закрывается.

«Поэтому ей нужно искать быстрые, дешевые и непредсказуемые способы исправить это. И ей нужно сделать это быстро», — говорит Кальюлайд.

Нужно готовиться к необычным методам

По словам Керсти Кальюлайд, очень сложно сказать, к чему конкретно стоит готовиться, например, Финляндии и Эстонии.

«Могли ли мы угадать, что произойдет в Грузии и в Украине? Могли ли мы предугадать события в Солсбери? Могли ли мы знать, что произойдет с Навальным? Безусловно, нет».

«Думаю, попытки предугадать дальнейшие события вряд ли окажутся плодотворными, но нужно помнить, что мы еще можем столкнуться с необычными действиями. Они будут пытаться смещать привычный нам миропорядок в сторону системы с опорой на силу и свои интересы».

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