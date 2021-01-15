Медики выяснили, на какой срок полезно отказываться от алкоголя 3 15.01.2021, 16:38

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К интересным выводам пришел врач общей практики из Кельна.

Долгий период новогодних и рождественских праздников традиционно связан с активным потреблением алкоголя. Но он подошел к концу. Не пора ли подумать о том, чтобы устроить себе «сухой» месяц?

По словам врача общей практики из Кельна Майкла Фельда, алкоголь – это клеточный яд, разрушающий печень и мозг, особенно у людей с уже имеющимися заболеваниями и нарушениями той же печени, или центральной нервной системы, пишет healthinfo.ua.

«Даже у здоровых людей печень подвергается стрессу из-за употребления алкоголя. Однако этот орган способен восстанавливаться самостоятельно, если вы даете ему время на такое восстановление», - рассказал Фельд изданию Feetbook.

Опасные дозы. Врач констатирует, что женщинам не следует употреблять ежедневно больше чем 0,3 литра пива или 0,1 литра вина. Мужчины в среднем могут выпивать немного больше, но и им не нужно потреблять свыше 0,6 литра пива или 0,2 литра вина за сутки. Регулярное превышение этого количества чревато развитием цирроза и рака печени, а также негативных изменений в головном мозге, включая поведенческие расстройства, агрессивность и так называемый синдром Корсакова.

«Сухие» дни, недели или месяц? Фельд рекомендует практиковать регулярные перерывы в выпивке – не только в январе, но и круглый год.

«От алкоголя полезно воздерживаться как минимум два-три дня в неделю», - подчеркнул медик.

Также врач добавил, что при имеющейся жировой болезни печени, связанной с потреблением алкоголя, два «сухих» месяца могут поспособствовать значительному сокращению клинических симптомов этого опасного нарушения и улучшению состояния органа.

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