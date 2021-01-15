Экономист: Каллаур может запустить печатный станок 15.01.2021, 17:51

Павел Каллаур

К печатанию пустой денежной массы подталкивает администрация Таракана.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в интервью «Белсату» отметил, что конфликт между Национальным банком и сторонниками запуска печатного станка существовал всегда, но в последнее время он обострился.

За печатание денег, вероятно, может выступать администрация Лукашенко, правительство и директора крупных предприятий. Но Павел Каллаур сопротивляется этому решению.

«Мы видим, что и в прошлом году давалась активная помощь убыточным предприятиям, продолжало использоваться директивное кредитование. Однако пока для такого кредитования использовались запасы правительства, полученные за счет профицита бюджета предыдущих лет. В прошлом году этот профицит активно тратился: я думаю, что он будет полностью растрачен до конца года. Необходимость постоянной поддержки предприятий никто не отменял, поэтому здесь должен остро стать вопрос о запуске печатного станка», – заявил старший аналитик компании «Альпари Евразия».

По словам Вадима Иосуба, увольнение Каллаура, о чем давно ходят слухи, однозначно будет сигналом, что вскоре власти начнут печатать деньги. Однако это может произойти и без отставки главы Нацбанка.

«Пока он противостоит лоббированию. Но если Каллаур получит прямой приказ Лукашенко запустить станок, и Лукашенко не примет его отставки, то сил противостоять этому у Павла Каллаура не будет, как и у любого белорусского чиновника», – говорит эксперт.

Александр Лукашенко 15 января принял с докладом председателя правления Национального банка Павла Каллаура и своего помощника Валерия Бельского.

«Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают», – заметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».