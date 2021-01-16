Проклятие Путина 4 Иван Яковина, «Новое время»

16.01.2021, 9:16

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Иван Яковина

Cитуация похожа на пушкинский сюжет «Песни о вещем Олеге».

Сейчас только три варианта действий: посадить, прямо в аэропорту убить или отпустить

Лидер российской оппозиции объявил на днях, что намерен вернуться в Россию. Он купил билет в Москву на самолет авиакомпании Победа и прилетает в аэропорт Внуково 17 января. Очень много людей собираются приехать в аэропорт — человек, по сути, вернулся с того света. Навального будут сопровождать журналисты. Фактически, будут документировать его задержание. Ожидается крупнейшая пиар-акция под названием Злобный Путин пытается уничтожить российскую оппозицию. Путин хотел бы этого избежать, поэтому предполагаю, что самолет посадят на какой-нибудь запасной полосе, а не во Внуково.

Я почти уверен, что по прилету Навального арестуют. Сейчас только три варианта действий: посадить, прямо в аэропорту убить или отпустить. В Кремле истерика, синий экран смерти, который бывает, когда в компьютере программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта.

Убить его на взлетном поле — стремно. Это будет моментально означать превращение России в Северную Корею, полный разрыв всех отношений с Западом, может быть даже полное прекращение нефти и газа на Запад. Не будут они пытаться убить Навального прямо так сразу.

Путин понимает, что возвращается его погибель

Нужно сказать, что для Путина Алексей Навальный стал таким себе проклятием. Он никогда не называет ни его фамилии, ни рода его деятельности. И даже пытался тайно его убить. Это говорит о том, что Путин его страшно боится. Я так понимаю, что Путину когда-то сказали: «Навальный станет тем человеком, из-за которого рано или поздно твоя власть может закончиться». Возникает религиозный страх перед Навальным. Путин понимает, что возвращается его погибель.

Мне эта ситуация похожа на пушкинский сюжет Песнь о вещем Олеге: «Победой прославлено имя твое… Но примешь ты смерть от коня своего». Такая печальная история, что если суждено принять смерть от Навального, то так и будет. Путин пытается держать Навального как можно дальше от себя, но Навальный едет к нему. Путин думает: «Если я даже его убью, то запад введет санкции, поднимутся восстания, и меня снимут. Таким образом, Навальным в моем убийстве прямо не поучаствует (как конь прямо не участвовал в убийстве вещего Олега), но как череп коня в виде домика для змеи — да».

Пока Навальный был в Германии — нормально. Политэмигрант — это всегда абсолютно безвредная для власти история. Вот тогда, когда как Ленин, он возвращается — тогда превращается в реальную угрозу.

Думаю, что власть остановится на варианте — Навального арестовать, может не сразу, а через некоторое время. Но арест произойдет наверняка. Когда он будет находиться под контролем — в тюрьме, за ним легче присматривать, не давать ему разойтись на всю катушку.

Иван Яковина, «Новое время»

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