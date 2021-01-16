Медики: Для укрепления иммунитета нужно есть «радугу» 1 16.01.2021, 11:56

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Эксперты объяснили, как цвет связан со здоровьем.

Эксперты рекомендуют употреблять яркую по цвету пищу для того, чтобы укрепить иммунитет. К примеру, налегать на котлеты из нута, фенхель, а также суп-мисо из баклажан, пишет healthinfo.ua.

Даже до наступления пандемии коронавируса мы все понимали важность работы иммунной системы, но теперь это приобрело особое значение. Именно от крепости иммунитета человека зависит то, справится ли он с коронавирусом, и в какой форме будет протекать болезнь. Каждый день мы вдыхаем до миллиона микроорганизмов - опасную комбинацию вирусов, бактерий и грибков. Ежедневно внутри нашего тела происходит сражение с полчищами патогенов, которые могут скрываться и в пище. Хотя наш иммунитет эволюционировал для борьбы с самыми опасными инфекциями, слишком мало людей осознает, что основной функцией иммунной системы является уничтожение раковых клеток еще до начала их неконтролируемого деления.

А для этого нужно бороться с хроническими воспалениями. Огромное внимание следует уделять пище. Конечно, гены играют большую роль, но наиболее важным фактором является диета. Чем более ограничен рацион, чем меньше в нем клетчатки, тем менее разнообразными являются кишечные бактерии, от которых зависит работа иммунитета. Крайне важно реже налегать на фастфуд и другие продукты западной диеты, уделяя особое внимание ярко окрашенным фруктам и овощам. Выбирайте те продукты, которые имеют цветастую окраску.

К ним можно отнести морковь и свёклу, баклажаны и редьку, зелень, а также многочисленные ягоды. Все эти компоненты сбалансированной диеты обладают клетчаткой, содержат целый коктейль из минералов и витаминов, все они питают микробиом кишечника. А его нормальное функционирование влияет не только на работу иммунитета. К примеру, микробиом способствует здоровому производству серотонина, а этот гормон требуется нам для здорового сна.

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