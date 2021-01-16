В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник 16.01.2021, 14:28

Иллюстрационное фото

Он был в наряде по проверке документов.

В Брестской области попытался застрелиться солдат-пограничник. Происшествие случилось 15 января.

«Солдат срочной службы, служивший в Пинском погранотряде, попытался застрелиться, находясь в совещании по проверке документов», — сообщает Пограничный комитет.

В данный момент он находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и была вызвана следственно-оперативная группа.

Парень-уроженец Борисова, служил с мая 2020 года в органах пограничной службы. С ноября он служит на пограничном посту «Мутвица». По службе характеризуется положительно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».